NarutoStaffel 2Folge 4vom 09.01.2024
Lächeln hilft - manchmal auch nicht!

Folge 4: Lächeln hilft - manchmal auch nicht!

22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12

Das neugebildete Team Yamato, Naruto, Sai und Sakura kommt an der Brücke von Himmel und Erde an. Sai zeigt Aggression gegenüber Sasuke und Yamato muss zwischen Naruto und Sai gehen, um ein Handgemenge zu verhindern.

Naruto

