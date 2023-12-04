Staffel 1Folge 1vom 04.12.2023
Wer ist Naruto?Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 1: Wer ist Naruto?
23 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Der Waisenjunge Naruto wird von allen Dorfbewohnern gemieden, ohne zu wissen, warum. Den Grund kennt außer ihm jedoch das ganze Dorf: In dem Jungen ist der Geist des neunschwänzigen Fuchses versiegelt, der Unheil bringen soll.
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Naruto
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media