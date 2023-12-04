Staffel 1Folge 18vom 04.12.2023
Der Kampf um die Brücke: Die Entscheidung!Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 18: Der Kampf um die Brücke: Die Entscheidung!
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Haku gibt sich geschlagen, sieht dann aber doch noch eine Chance, Zabuza zu helfen. Während Naruto an Hakus Einstellung zweifelt, nur zu leben, um zu kämpfen und zu siegen, nutzt Sakura die Gelegenheit und kümmert sich um den bewusstlosen Sasuke.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media