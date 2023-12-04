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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 2vom 04.12.2023
Der ehrenwerte Enkel

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Naruto

Folge 2: Der ehrenwerte Enkel

22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12

Naruto hat das erste Level der Ninja-Prüfung bestanden und muss nun ein Foto aussuchen. Leider ist das Foto, das er für seinen Ausweis auswählt, nicht angemessen für einen angehenden Ninja. Deswegen bekommt er wieder Ärger.

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