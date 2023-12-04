Staffel 1Folge 9vom 04.12.2023
Kakashi, der Krieger des SharinganJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 9: Kakashi, der Krieger des Sharingan
21 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Das Team hat Mühe, gegen Zabuza zu bestehen, doch Naruto kann Kakashi zur Flucht verhelfen. Gemeinsam kämpfen sie gegen den Dämon, als plötzlich ein junger und überaus mächtiger Ninja auftaucht. Naruto ist neidisch auf dessen Fähigkeiten.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media