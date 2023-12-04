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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 9vom 04.12.2023
Kakashi, der Krieger des Sharingan

Kakashi, der Krieger des SharinganJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 9: Kakashi, der Krieger des Sharingan

21 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12

Das Team hat Mühe, gegen Zabuza zu bestehen, doch Naruto kann Kakashi zur Flucht verhelfen. Gemeinsam kämpfen sie gegen den Dämon, als plötzlich ein junger und überaus mächtiger Ninja auftaucht. Naruto ist neidisch auf dessen Fähigkeiten.

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