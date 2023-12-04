Staffel 1Folge 11vom 04.12.2023
Das Land, in dem einst ein Held lebteJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 11: Das Land, in dem einst ein Held lebte
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Sakura sieht, wie sehr die Bewohner des Wasserreiches unter Gatos Herrschaft leiden und ihn fürchten. Mit dem Bau seiner Brücke will Tazuna Gatos Macht brechen, darum versucht dieser, den Bau mit allen Mitteln zu verhindern.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media