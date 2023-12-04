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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 11vom 04.12.2023
Das Land, in dem einst ein Held lebte

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Naruto

Folge 11: Das Land, in dem einst ein Held lebte

22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12

Sakura sieht, wie sehr die Bewohner des Wasserreiches unter Gatos Herrschaft leiden und ihn fürchten. Mit dem Bau seiner Brücke will Tazuna Gatos Macht brechen, darum versucht dieser, den Bau mit allen Mitteln zu verhindern.

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