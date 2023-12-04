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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 15vom 04.12.2023
Ein verzweifelter Versuch!

Ein verzweifelter Versuch!Jetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 15: Ein verzweifelter Versuch!

23 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12

Naruto und Sasuke haben es so schwer gegen Haku, dass Kakashi überlegt, in den Kampf einzugreifen und sein Sharingan einzusetzen. Allerdings bestünde dann die Gefahr, dass der Brückenbauer Tazuna in die Hände von Zabuza fällt.

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