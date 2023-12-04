Staffel 1Folge 15vom 04.12.2023
Ein verzweifelter Versuch!Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 15: Ein verzweifelter Versuch!
23 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Naruto und Sasuke haben es so schwer gegen Haku, dass Kakashi überlegt, in den Kampf einzugreifen und sein Sharingan einzusetzen. Allerdings bestünde dann die Gefahr, dass der Brückenbauer Tazuna in die Hände von Zabuza fällt.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media