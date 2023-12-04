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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 10vom 04.12.2023
Die Ruhe vor dem Sturm

Die Ruhe vor dem SturmJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 10: Die Ruhe vor dem Sturm

22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12

Kakashi macht sich Sorgen, weil der Jagdninja Zabuza einfach mitnahm, statt ihn zu untersuchen. Dadurch wird ihm bewusst, dass der Junge Zabuza geholfen und nicht besiegt hat. Die drei Genin beginnen sofort mit einem intensiven Training.

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