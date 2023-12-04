Staffel 1Folge 10vom 04.12.2023
Die Ruhe vor dem SturmJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 10: Die Ruhe vor dem Sturm
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Kakashi macht sich Sorgen, weil der Jagdninja Zabuza einfach mitnahm, statt ihn zu untersuchen. Dadurch wird ihm bewusst, dass der Junge Zabuza geholfen und nicht besiegt hat. Die drei Genin beginnen sofort mit einem intensiven Training.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media