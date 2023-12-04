Staffel 1Folge 3vom 04.12.2023
Neue Teams, alte FeindeJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 3: Neue Teams, alte Feinde
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Im Fortgeschrittenen-Unterricht schwärmt Naruto für Sakura, doch diese hat nur Augen für Sasuke. Darum wendet Naruto ein Jutsu an, das ihn die Gestalt von Sasuke annehmen lässt. So unterhält er sich mit Sakura, um zu erfahren, was sie von ihm denkt.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media