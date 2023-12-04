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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 3vom 04.12.2023
Neue Teams, alte Feinde

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Naruto

Folge 3: Neue Teams, alte Feinde

22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12

Im Fortgeschrittenen-Unterricht schwärmt Naruto für Sakura, doch diese hat nur Augen für Sasuke. Darum wendet Naruto ein Jutsu an, das ihn die Gestalt von Sasuke annehmen lässt. So unterhält er sich mit Sakura, um zu erfahren, was sie von ihm denkt.

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