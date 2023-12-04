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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 8vom 04.12.2023
Gefangen im Wasser

Gefangen im WasserJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 8: Gefangen im Wasser

22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12

Kakashi wird von Zabuza gefangengenommen, sodass seine Schüler ihn retten müssen. Während Kakashi in einem Wassergefängnis festsitzt, beschützen Naruto, Sasuke und Sakura den Brückenbauer Tazuna und bringen ihn nach Hause.

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