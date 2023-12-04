Staffel 1Folge 8vom 04.12.2023
Gefangen im WasserJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 8: Gefangen im Wasser
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Kakashi wird von Zabuza gefangengenommen, sodass seine Schüler ihn retten müssen. Während Kakashi in einem Wassergefängnis festsitzt, beschützen Naruto, Sasuke und Sakura den Brückenbauer Tazuna und bringen ihn nach Hause.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media