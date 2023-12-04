Staffel 1Folge 13vom 04.12.2023
Alles eine Frage der Schnelligkeit!Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 13: Alles eine Frage der Schnelligkeit!
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Kakashi und sein Team müssen ein weiteres Mal gegen Zabuza antreten, der diesmal nicht allein ist. Mit seinen Helfern will er den Kampf mit unlauteren Mitteln gewinnen, doch jemand entdeckt eine neue Kraft in sich selbst.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Palatin Media