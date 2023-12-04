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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 16vom 04.12.2023
Ungeahnte Kräfte

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Naruto

Folge 16: Ungeahnte Kräfte

22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12

Während Kakashi gegen Zabuza und Naruto und Sasuke gegen Haku kämpfen, ertönt plötzlich ein Schrei. Es klingt, als wäre Sakura in Schwierigkeiten, da erwachen in Naruto ungeahnte Kräfte. Kakashi befürchtet, das Siegel könnte brechen.

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