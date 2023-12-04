Staffel 1Folge 16vom 04.12.2023
Ungeahnte KräfteJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 16: Ungeahnte Kräfte
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Während Kakashi gegen Zabuza und Naruto und Sasuke gegen Haku kämpfen, ertönt plötzlich ein Schrei. Es klingt, als wäre Sakura in Schwierigkeiten, da erwachen in Naruto ungeahnte Kräfte. Kakashi befürchtet, das Siegel könnte brechen.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media