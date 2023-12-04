Staffel 1Folge 14vom 04.12.2023
Wieder übers Ziel hinausgeschossen!Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 14: Wieder übers Ziel hinausgeschossen!
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Team Kakashi kämpft noch immer gegen Haku und Zabuza, die sich als starke Gegner erweisen. Zudem fehlt den jungen Ninja der Zusammenhalt, Narutos unbedachte und übereilte Alleingänge schaden dem Team eher als zu helfen.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media