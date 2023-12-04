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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 14vom 04.12.2023
Wieder übers Ziel hinausgeschossen!

Wieder übers Ziel hinausgeschossen!Jetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 14: Wieder übers Ziel hinausgeschossen!

22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12

Team Kakashi kämpft noch immer gegen Haku und Zabuza, die sich als starke Gegner erweisen. Zudem fehlt den jungen Ninja der Zusammenhalt, Narutos unbedachte und übereilte Alleingänge schaden dem Team eher als zu helfen.

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