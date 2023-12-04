Staffel 1Folge 7vom 04.12.2023
Geheimnisse hinter dem NebelJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 7: Geheimnisse hinter dem Nebel
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Als das Team mit dem Brückenbauer das Wellenreich erreicht, fangen die Probleme erst richtig an. Naruto ist begeistert und freut sich auf die Herausforderung, doch Kakashi ist sich nicht sicher, ob seine Schüler schon bereit dafür sind.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media