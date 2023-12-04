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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 17vom 04.12.2023
Versteckter Ehrgeiz

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Naruto

Folge 17: Versteckter Ehrgeiz

22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12

Als Naruto die Oberhand gewinnt, will Haku mit seiner Lebensgeschichte Mitleid wecken. Zabuza erzählt Kakashi währenddessen, dass Haku für ihn nur ein Werkzeug darstellt, woraufhin Kakashi ihn zum alles entscheidenden Kampf herausfordert.

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