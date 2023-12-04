Staffel 1Folge 17vom 04.12.2023
Versteckter EhrgeizJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 17: Versteckter Ehrgeiz
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Als Naruto die Oberhand gewinnt, will Haku mit seiner Lebensgeschichte Mitleid wecken. Zabuza erzählt Kakashi währenddessen, dass Haku für ihn nur ein Werkzeug darstellt, woraufhin Kakashi ihn zum alles entscheidenden Kampf herausfordert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media