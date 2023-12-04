Staffel 1Folge 20vom 04.12.2023
Eine neue HerausforderungJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 20: Eine neue Herausforderung
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Nach dem Kampf gegen Zabuza sehnt Naruto sich nach weiteren großen Herausforderungen. Er will beweisen, dass er besser ist, als sein Teamkamerad Sasuke. Da kommen ihm die bevorstehenden Chunin-Auswahlprüfungen gerade recht.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media