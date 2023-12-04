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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 4vom 04.12.2023
Kakashis großer Bluff

Kakashis großer BluffJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 4: Kakashis großer Bluff

22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12

Naruto, Sakura und Sasuke bekommen als Team einen neuen Lehrer namens Sensei Kakashi. Zu Beginn will Naruto sich einige Scherze mit Kakashi erlauben, doch dieser zeigt ihm schnell auf, dass er nicht alles mit sich machen lässt.

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