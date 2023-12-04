Staffel 1Folge 4vom 04.12.2023
Kakashis großer BluffJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 4: Kakashis großer Bluff
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Naruto, Sakura und Sasuke bekommen als Team einen neuen Lehrer namens Sensei Kakashi. Zu Beginn will Naruto sich einige Scherze mit Kakashi erlauben, doch dieser zeigt ihm schnell auf, dass er nicht alles mit sich machen lässt.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media