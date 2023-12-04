Staffel 1Folge 6vom 04.12.2023
Gefährliche Mission! Die Reise ins Reich der WellenJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 6: Gefährliche Mission! Die Reise ins Reich der Wellen
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Naruto, Sasuke und Sakura dürfen endlich ihre erste richtige Ninja-Mission in Angriff nehmen. Sie sollen den Brückenbauer Tazuna zurück ins Wellenreich geleiten, doch dabei kommt es plötzlich zu einem gefährlichen Zwischenfall.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media