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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 6vom 04.12.2023
Gefährliche Mission! Die Reise ins Reich der Wellen

Gefährliche Mission! Die Reise ins Reich der WellenJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 6: Gefährliche Mission! Die Reise ins Reich der Wellen

22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12

Naruto, Sasuke und Sakura dürfen endlich ihre erste richtige Ninja-Mission in Angriff nehmen. Sie sollen den Brückenbauer Tazuna zurück ins Wellenreich geleiten, doch dabei kommt es plötzlich zu einem gefährlichen Zwischenfall.

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