Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto

NarutoStaffel 1Folge 12vom 04.12.2023
Das Mädchen, das ein Junge ist

Das Mädchen, das ein Junge istJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 12: Das Mädchen, das ein Junge ist

22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12

Naruto trainiert hart im Wald, um zu lernen, wie er sein Chakra richtig konzentrieren kann. Während seines Trainings erscheint plötzlich eine mysteriöse Gestalt, die ihm erklärt, wie er unbegrenzt an Stärke gewinnen kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Naruto
Naruto

Naruto

Alle 1 Staffeln und Folgen