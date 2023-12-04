Staffel 1Folge 12vom 04.12.2023
Das Mädchen, das ein Junge istJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 12: Das Mädchen, das ein Junge ist
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Naruto trainiert hart im Wald, um zu lernen, wie er sein Chakra richtig konzentrieren kann. Während seines Trainings erscheint plötzlich eine mysteriöse Gestalt, die ihm erklärt, wie er unbegrenzt an Stärke gewinnen kann.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media