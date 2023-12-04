Staffel 1Folge 21vom 04.12.2023
Wer seid Ihr? Alte und neue RivalenJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 21: Wer seid Ihr? Alte und neue Rivalen
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Es kommt zum Konkurrenzkampf, wer das Dorf bei der Chunin-Auswahlprüfung vertreten darf. Um zu bestimmen, wer bereit für die Prüfungen ist, ordnet der Hokage eine Art Vorprüfung für die betreffenden Schüler an, die bestanden werden muss.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media