Staffel 1Folge 22vom 04.12.2023
Rock Lee gegen Sasuke UchihaJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 22: Rock Lee gegen Sasuke Uchiha
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Zu den Teilnehmern der Prüfung gehört auch ein zwielichtig wirkender Junge namens Rock Lee. Er provoziert Sasuke zu einem Kampf, wendet dabei aber verbotene Jutsus an und hält sich nicht an die Regeln. Trotzdem gibt Sasuke nicht auf.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media