Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto

NarutoStaffel 1Folge 22vom 04.12.2023
Rock Lee gegen Sasuke Uchiha

Rock Lee gegen Sasuke UchihaJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 22: Rock Lee gegen Sasuke Uchiha

22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12

Zu den Teilnehmern der Prüfung gehört auch ein zwielichtig wirkender Junge namens Rock Lee. Er provoziert Sasuke zu einem Kampf, wendet dabei aber verbotene Jutsus an und hält sich nicht an die Regeln. Trotzdem gibt Sasuke nicht auf.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Naruto
Naruto

Naruto

Alle 5 Staffeln und Folgen