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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 23vom 04.12.2023
Team 7, viel Glück!

Team 7, viel Glück!Jetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 23: Team 7, viel Glück!

22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12

Naruto, Sakura und Sasuke dürfen als Dreierteam zur Chunin-Auswahlprüfung antreten. Sie wissen nicht, was sie erwartet, doch Kabuto Yakushi hat sich bereits mehrere Male an der Prüfung versucht und kann ihnen wertvolle Tipps geben.

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