Staffel 1Folge 23vom 04.12.2023
Team 7, viel Glück!Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 23: Team 7, viel Glück!
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Naruto, Sakura und Sasuke dürfen als Dreierteam zur Chunin-Auswahlprüfung antreten. Sie wissen nicht, was sie erwartet, doch Kabuto Yakushi hat sich bereits mehrere Male an der Prüfung versucht und kann ihnen wertvolle Tipps geben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media