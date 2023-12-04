Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto

NarutoStaffel 1Folge 24vom 04.12.2023
Kräfte sammeln! Die ChuNin-Auswahlprüfung beginnt

Kräfte sammeln! Die ChuNin-Auswahlprüfung beginntJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 24: Kräfte sammeln! Die ChuNin-Auswahlprüfung beginnt

22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12

Die Prüfung beginnt mit einem schriftlichen Test, bei dem sehr strenge Regeln gelten. Das Team kann nur als Einheit bestehen oder durchfallen, also hängt der Erfolg von Sakura und Sasuke auch zu großen Teilen von Naruto ab.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Naruto
Naruto

Naruto

Alle 5 Staffeln und Folgen