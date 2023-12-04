Staffel 1Folge 24vom 04.12.2023
Kräfte sammeln! Die ChuNin-Auswahlprüfung beginntJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 24: Kräfte sammeln! Die ChuNin-Auswahlprüfung beginnt
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Die Prüfung beginnt mit einem schriftlichen Test, bei dem sehr strenge Regeln gelten. Das Team kann nur als Einheit bestehen oder durchfallen, also hängt der Erfolg von Sakura und Sasuke auch zu großen Teilen von Naruto ab.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media