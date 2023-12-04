Staffel 1Folge 26vom 04.12.2023
Sonderbericht: Live aus dem Wald des SchreckensJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 26: Sonderbericht: Live aus dem Wald des Schreckens
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Die Freude über den bestandenen Test währt nicht lange, denn die nächste Prüferin ist noch strenger. Die zweite Prüfungsphase findet im Wald des Schreckens statt, was den Schülern Respekt einflößt. Da sorgt Konohamaru für etwas Ablenkung.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media