Staffel 1Folge 27vom 04.12.2023
Die Prüfung geht weiter!Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 27: Die Prüfung geht weiter!
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Für den zweiten Teil der Prüfung bekommt jedes Team eine Schriftrolle, die es beschützen muss. Denn das Ziel ist es, mit zwei Schriftrollen einen Turm im Wald zu erreichen. Die zweite Rolle muss also einem anderen Team abgenommen werden.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media