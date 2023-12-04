Staffel 1Folge 28vom 04.12.2023
Naruto, der SchlangenbeschwörerJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 28: Naruto, der Schlangenbeschwörer
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Im Kampf um die Schriftrollen arbeiten die Teams im Wald des Schreckens mit allen Tricks. Mehrmals taucht ein Gegner in der Gestalt von Naruto beim Team 7 auf. Wie können sich Sasuke und Sakura gegen solche Attacken schützen? Sasuke denkt sich ein Code-Wort für die Gruppe aus. Doch das ist so lang, dass Naruto Probleme hat, es sich zu merken ...
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Naruto
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media