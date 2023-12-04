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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 28vom 04.12.2023
Naruto, der Schlangenbeschwörer

Naruto, der SchlangenbeschwörerJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 28: Naruto, der Schlangenbeschwörer

22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12

Im Kampf um die Schriftrollen arbeiten die Teams im Wald des Schreckens mit allen Tricks. Mehrmals taucht ein Gegner in der Gestalt von Naruto beim Team 7 auf. Wie können sich Sasuke und Sakura gegen solche Attacken schützen? Sasuke denkt sich ein Code-Wort für die Gruppe aus. Doch das ist so lang, dass Naruto Probleme hat, es sich zu merken ...

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