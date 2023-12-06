Staffel 1Folge 29vom 06.12.2023
Narutos Gegenangriff: Gib niemals auf!Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 29: Narutos Gegenangriff: Gib niemals auf!
22 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 12
Nachdem er einer Riesenschlange entkommen konnte, findet Naruto seine Teammitglieder wieder. Allerdings sind diese in Schwierigkeiten, denn der Gras-Ninja in Gestalt von Naruto will dem Team die Schriftrolle abspenstig machen.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media