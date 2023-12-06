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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 38vom 06.12.2023
Viel zu viele Prüfungsteilnehmer!

Viel zu viele Prüfungsteilnehmer!Jetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 38: Viel zu viele Prüfungsteilnehmer!

22 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 12

Die Prüflinge werden auf den nächsten Test vorbereitet und erneut gefragt, ob sie teilnehmen wollen. Keiner will aufgeben, auch nicht Sasuke. Dieser hat aber mit dem Mal an seinem Hals immer mehr Probleme. Kabuto steigt aus dem Wettkampf aus.

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