Staffel 1Folge 34vom 06.12.2023
Gaaras unglaubliche KraftJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 34: Gaaras unglaubliche Kraft
22 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 12
Nachdem Kiba und sein Team Zeugen von Gaaras Kraft werden, ergreifen sie die Flucht. Obwohl Ina Sakura bei der Rettung aus der Patsche geholfen hat, bleiben sie weiterhin verfeindet.
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media