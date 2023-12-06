Staffel 1Folge 37vom 06.12.2023
Naruto
Folge 37: Freundschaft, ein großes Wort!
22 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 12
Während das Team versucht, den Text zu entziffern, verkündet Iruka, dass sie die Prüfung bestanden haben. Hätten sie nämlich die Schriftrollen geöffnet, wären sie bestraft worden. Meister Hokage erklärt die nächste Prüfung.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media