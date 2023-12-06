Staffel 1Folge 35vom 06.12.2023
Das Geheimnis der Schriftrolle: Reinsehen verboten!Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 35: Das Geheimnis der Schriftrolle: Reinsehen verboten!
22 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 12
Naruto und sein Team befürchten, dass sie ihre Prüfung nicht bestehen werden. Sie haben noch immer keine Himmelschriftrolle und müssen eigentlich schon zum Turm. Kabuto beschließt, ihnen zu helfen und ihnen den Weg zu zeigen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media