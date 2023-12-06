Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto

NarutoStaffel 1Folge 35vom 06.12.2023
Das Geheimnis der Schriftrolle: Reinsehen verboten!

Das Geheimnis der Schriftrolle: Reinsehen verboten!Jetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 35: Das Geheimnis der Schriftrolle: Reinsehen verboten!

22 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 12

Naruto und sein Team befürchten, dass sie ihre Prüfung nicht bestehen werden. Sie haben noch immer keine Himmelschriftrolle und müssen eigentlich schon zum Turm. Kabuto beschließt, ihnen zu helfen und ihnen den Weg zu zeigen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Naruto
Naruto

Naruto

Alle 5 Staffeln und Folgen