Staffel 1Folge 33vom 06.12.2023
Formation: Ino-Shika-Cho!
Naruto
Folge 33: Formation: Ino-Shika-Cho!
22 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 12
Sakura bekommt Hilfe von Ino und ihrem Team im Kampf gegen Dosu und Zaku. Erst als Sasuke aufwacht und über eine starke Kraft verfügt, wendet sich das Blatt. Dosu bemerkt sofort, dass Sasuke über böse Kräfte verfügt.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media