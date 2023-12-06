Staffel 1Folge 36vom 06.12.2023
Wer sind die besseren Doppelgänger?Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 36: Wer sind die besseren Doppelgänger?
22 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 12
Team 7 und Kabuto verlaufen sich auf dem Weg zum Turm und sind mit finsteren Gestalten konfrontiert. Die Gestalten fordern das Team auf, ihnen die Schriftrollen zu übergeben.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media