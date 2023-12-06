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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 32vom 06.12.2023
Allein gegen alle

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Naruto

Folge 32: Allein gegen alle

22 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 12

Sakura muss sich allein gegen alle drei Gangster von Orochimaru behaupten. Sie denkt an ihre Kindheit, als sie noch mit Ino befreundet war und wie schüchtern sie noch gewesen ist. Auch Ino erinnert sich daran, bevor sie einschreitet.

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