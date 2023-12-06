Staffel 1Folge 32vom 06.12.2023
Allein gegen alleJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 32: Allein gegen alle
22 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 12
Sakura muss sich allein gegen alle drei Gangster von Orochimaru behaupten. Sie denkt an ihre Kindheit, als sie noch mit Ino befreundet war und wie schüchtern sie noch gewesen ist. Auch Ino erinnert sich daran, bevor sie einschreitet.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media