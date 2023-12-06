Staffel 1Folge 31vom 06.12.2023
Der Schwur der buschigen Augenbraue: Ewige Liebe und Schutz!Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 31: Der Schwur der buschigen Augenbraue: Ewige Liebe und Schutz!
22 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 12
Orochimaru hat Naruto außer Gefecht gesetzt. Sakura hat nur die alleinige Verantwortung und muss aufpassen, dass nichts Schlimmeres passiert. Obwohl sie sich überfordert fühlt, ist ihr Verehrer nicht weit entfernt und kommt ihr zu Hilfe.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media