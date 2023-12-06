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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 30vom 06.12.2023
Das Mal des Fluches

Das Mal des FluchesJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 30: Das Mal des Fluches

22 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 12

Der Gras-Ninja hat Naruto außer Gefecht gesetzt und fügt Sasuke ein Mal am Hals zu, woraufhin auch dieser bewusstlos wird. Sakura ist nun auf sich allein gestellt, doch der Gras-Ninja scheint ein dunkles Geheimnis zu haben.

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