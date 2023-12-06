Staffel 1Folge 30vom 06.12.2023
Das Mal des FluchesJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 30: Das Mal des Fluches
22 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 12
Der Gras-Ninja hat Naruto außer Gefecht gesetzt und fügt Sasuke ein Mal am Hals zu, woraufhin auch dieser bewusstlos wird. Sakura ist nun auf sich allein gestellt, doch der Gras-Ninja scheint ein dunkles Geheimnis zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media