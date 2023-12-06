Staffel 1Folge 39vom 06.12.2023
Naruto
Folge 39: Sasuke Uchiha gegen Yoroi Akado - Das Duell
22 Min. Ab 12
Die erste Runde des Wettbewerbs beginnt und Sasuke und Yoroi sind an der Reihe. Sasuke hat anfänglich Schwierigkeiten, weil das Mal des Fluches ihn in seiner Bewegung einschränkt.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
