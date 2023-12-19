Staffel 3Folge 24vom 19.12.2023
Neue VerbündeteJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 24: Neue Verbündete
22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Shikamaru bastelt an einer neuen Strategie, um Tayuya endlich besiegen zu können. Zur gleichen Zeit befinden sich Kiba und Akamaru immer noch auf der Flucht. Aber Ukon gelingt es, die beiden einzuholen, und steht plötzlich vor ihnen.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media