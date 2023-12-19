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Naruto

NarutoStaffel 3Folge 33vom 19.12.2023
Was tut man nicht alles für einen Freund ...

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Naruto

Folge 33: Was tut man nicht alles für einen Freund ...

22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12

Naruto ist im Kampf deutlich stärker als Sasuke. Selbst als Narutos Körper mit dem Wesen des neunschwänzigen Ungeheuers bedeckt ist, ringt Sasuke tapfer weiter. Letzterer wirft Naruto vor, seine Gefühle nicht zu verstehen.

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