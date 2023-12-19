Staffel 3Folge 26vom 19.12.2023
Naruto
Folge 26: Sand oder Knochen?
22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Lee ist in seinem Kampf gegen Kimimaro sehr ambitioniert. Er möchte ihn unbedingt besiegen. Aber als ihm die Kraft ausgeht, muss Gaara bei dem Duell eingreifen. Zur gleichen Zeit ist Naruto immer noch hinter Sasuke her.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media