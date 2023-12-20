Staffel 3Folge 37vom 20.12.2023
Nützliche InformationenJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 37: Nützliche Informationen
22 Min.Folge vom 20.12.2023Ab 12
Naruto, Sakura und Jiraya kommen in ein Dorf, in dem sie Informationen zu finden hoffen. Jiraiya geht auf "Informationsbeschaffung" und trifft in einer Bar eine Frau, die ihm angeblich weiterhelfen kann. Aber sie lockt ihn in einen Hinterhalt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media