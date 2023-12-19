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Naruto

NarutoStaffel 3Folge 25vom 19.12.2023
Die schwarze Ameise

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Naruto

Folge 25: Die schwarze Ameise

22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12

Die Lage von Lee, Shikamaru und Kiba scheint sich endlich zu verbessern, denn sie erhalten in ihren Kämpfen Unterstützung von drei Suna-Nins. Kankuro springt Kiba ebenfalls zur Seite, indem er mit seiner schwarzen Ameise eingreift.

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