Staffel 3Folge 25vom 19.12.2023
Die schwarze AmeiseJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 25: Die schwarze Ameise
22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Die Lage von Lee, Shikamaru und Kiba scheint sich endlich zu verbessern, denn sie erhalten in ihren Kämpfen Unterstützung von drei Suna-Nins. Kankuro springt Kiba ebenfalls zur Seite, indem er mit seiner schwarzen Ameise eingreift.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media