Staffel 3Folge 36vom 20.12.2023
Sakura greift einJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 36: Sakura greift ein
47 Min.Folge vom 20.12.2023Ab 12
Sakura will sich auf die Suche nach Sasuke machen. Naruto schleicht sich mit einem Trick aus dem Krankenhaus, um sie zu begleiten, und Jiraiya schließt sich den beiden an. Aber sie wissen nicht, wo das Hauptquartier von Orochimaru liegt.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media