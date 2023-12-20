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Naruto

NarutoStaffel 3Folge 36vom 20.12.2023
Sakura greift ein

Sakura greift einJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 36: Sakura greift ein

47 Min.Folge vom 20.12.2023Ab 12

Sakura will sich auf die Suche nach Sasuke machen. Naruto schleicht sich mit einem Trick aus dem Krankenhaus, um sie zu begleiten, und Jiraiya schließt sich den beiden an. Aber sie wissen nicht, wo das Hauptquartier von Orochimaru liegt.

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