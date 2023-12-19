Staffel 3Folge 32vom 19.12.2023
Der Fuchs kehrt zurückJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 32: Der Fuchs kehrt zurück
22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Kakashi nutzt Ninja Dogs, um Naruto und Sasuke aufzuspüren. Unterdessen kann Naruto nicht nachvollziehen, warum sein vermeintlich bester Freund Sasuke ihn gnadenlos bekämpft. Dieser will Naruto umbringen, um seinen Sharingan weiter zu entwickeln.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media