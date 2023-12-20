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Naruto

NarutoStaffel 3Folge 35vom 20.12.2023
Das gebrochene Versprechen

Das gebrochene VersprechenJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 35: Das gebrochene Versprechen

22 Min.Folge vom 20.12.2023Ab 12

Sasuke kehrt nicht mit Shikamaru und Naruto zurück. Alle Teammitglieder erleiden schwere Verletzungen - Neji und Chouji schweben sogar in Lebensgefahr. Unterdessen bietet der Bergeremit Naruto eine Ausbildung bei sich an.

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