Staffel 3Folge 30vom 19.12.2023
Naruto
Folge 30: Vater und Sohn: Das verlorene Vermächtnis
22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Während Naruto und Sasuke sich weiterhin bekämpfen, ist Letzterer mit seinen Gedanken ganz woanders. Er denkt immerzu an seine Kindheit zurück. Insbesondere das schwierige Verhältnis zu seinem Bruder macht ihm zu schaffen.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media