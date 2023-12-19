Staffel 3Folge 27vom 19.12.2023
Tanz der FarnknospenJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 27: Tanz der Farnknospen
21 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Der kraftlose Orochimaru wartet auf Sasuke als Traumgefäß. Doch der wird noch von Naruto gejagt.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
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