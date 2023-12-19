Staffel 3Folge 31vom 19.12.2023
Das Auge öffnet sich: Das Geheimnis des Kaleidoskop-SharingansJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 31: Das Auge öffnet sich: Das Geheimnis des Kaleidoskop-Sharingans
22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Als Sasuke wieder einfällt, dass es eine weitere Abwandlung des Sharingan gibt, schmiedet er einen Plan. Dies gestaltet sich jedoch schwerer als gedacht, denn um an den Sharingan zu gelangen, muss man einen Freund hintergehen.
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media