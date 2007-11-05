Zum Inhalt springenBarrierefrei
Quiz Taxi

"Vielleicht sind wir am Ende reich!" Kölner Jungs hoffen auf das große Geld

Kabel EinsStaffel 7Folge 1vom 05.11.2007
"Vielleicht sind wir am Ende reich!“ Kölner Jungs hoffen auf das große Geld

Folge 1: "Vielleicht sind wir am Ende reich!" Kölner Jungs hoffen auf das große Geld

22 Min.Folge vom 05.11.2007Ab 6

Die Freude bei den Kölner Jungs ist groß, als sie vom Quiz Taxi überrascht werden. Ihr Ziel: Richtig Geld machen! Doch als alle Joker weg sind, müssen die Freunde zocken!

