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Quiz Taxi

Im Quiz Taxi könnte man die Reisekasse aufbessern

Kabel EinsStaffel 7Folge 26vom 28.12.2007
Im Quiz Taxi könnte man die Reisekasse aufbessern

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Quiz Taxi

Folge 26: Im Quiz Taxi könnte man die Reisekasse aufbessern

23 Min.Folge vom 28.12.2007Ab 6

Dieser Quiz Taxi Kandidat fliegt demnächst nach New York, nun haben er uns seine Begleitung die Chance, die Reisekasse gehörig aufzubessern, doch dafür müssen sie einige Fragen richtig beantworten und bis ans Ziel kommen, bevor ihre drei Leben weg sind.

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