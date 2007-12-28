Im Quiz Taxi könnte man die Reisekasse aufbessernJetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 26: Im Quiz Taxi könnte man die Reisekasse aufbessern
23 Min.Folge vom 28.12.2007Ab 6
Dieser Quiz Taxi Kandidat fliegt demnächst nach New York, nun haben er uns seine Begleitung die Chance, die Reisekasse gehörig aufzubessern, doch dafür müssen sie einige Fragen richtig beantworten und bis ans Ziel kommen, bevor ihre drei Leben weg sind.
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Quiz Taxi
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6-9: Kabel Eins & © Season 1: Sat.1